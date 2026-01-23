Выступление Макрона привело к взрывному росту акций производителя очков

Выступление президента Франции Эммануэля Макрона на Всемирном экономическом форуме в Давосе привело к значительному росту акций на очки итальянского производителя iVision Tech — всю свою речь он провел в очках-авиаторах компании. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что капитализация iVision Tech выросла более чем на 55% всего за два дня. Такой резкий рост связали с выступлением Макрона в Давосе, которое он провел в очках компании. Этот образ стал вирусным в сети — по мотивам выступления появилось множество мемов и обсуждений. Отмечается, что на Макроне была модель Pacific S 01, стоимостью в 659 евро — около 58 тысяч рублей по текущему курсу.

«Это определенно произвело вау-эффект на акции», — заявил генеральный директор iVision Tech Стефано Фулчир.

Согласно информации источника, 22 января акции компании выросли до 2,09 евро за штуку — более +31%. Уже 23 января акции выросли еще на +19,4% — до 2,5 евро. Общий рост котировок составил +56,11%. Такой рост акций повысил рыночную капитализацию iVision Tech примерно на 7 миллионов долларов всего за два дня. По данным на 23 января рыночная стоимость компании оценивается в 19,6 миллионов долларов.

Напомним, что такой необычный образ Макрона связан с тем, что у французского лидера произошло кровоизлияние из сосуда в глазу.