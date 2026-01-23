Самозанятым разрешат ставить киоски на частных землях

Депутаты хотят разрешить самозанятым подавать заявление на установку нестационарных торговых объектов (НТО), размещенных на земельном участке частного лица. Такие поправки одобрил Комитет Госдумы по промышленности и торговле ко второму чтению законопроекта о единообразии киосков и ларьков на частной земле.

© Парламентская газета

Законопроект внесли в Госдуму сенаторы Андрей Кутепов и Александр Двойных в марте 2025 года. Они предложили включить нестационарные торговые объекты, расположенные на частных землях, в муниципальную схему размещения, чтобы они соответствовали единому архитектурному облику и единым правилам. В июле законопроект приняли в первом чтении.

Ко второму чтению предлагается разрешить самозанятым подавать заявления на включение НТО в схему размещения. Раньше такое право было только у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Также предлагается ввести термин — «мобильный торговый объект». Это нестационарный торговый объект, который перемещается с места на место. В качестве таких объектов могут выступать автолавки, автомагазины, прицепы и цистерны. Мобильные торговые объекты смогут работать в разных местах, с указанием периодов пребывания в каждой точке. Регионы смогут устанавливать свои правила использования мобильных объектов, но не предъявлять требования к транспортным средствам.

Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получат право самостоятельно регулировать размещение НТО на частных землях. На эти города не распространяются положения законопроекта.

Законопроект рассмотрят во втором и третьем чтениях 27 января.