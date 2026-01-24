Американская транснациональная технологическая корпорация Google зарегистрировала в РФ товарный знак для загружаемого программного обеспечения (ПО) для анализа последовательностей ДНК, РНК или генетических вариантов и прогнозирования биологических свойств, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка на регистрацию товарного знака AlphaGenome подана Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в ноябре 2025 года из США от компании "Гугл ЭлЭлСи", а зарегистрирована только в январе 2026 года. Дата истечения срока действия исключительного права - 11 ноября 2035 года.

Как следует из базы ведомства, с которой ознакомился ТАСС, товарный знак регистрируется по двум классам (№ 9, 42) Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), куда входят ПО для доступа и использования базовой генетической модели, ПО для анализа последовательностей ДНК, РНК, генетических вариантов и прогнозирования биологических свойств, ПО с искусственным интеллектом (ИИ), машинным обучением, глубоким и подкрепленным обучением для работы с генетической моделью, а также предоставление услуг API и онлайн-сервисов (SaaS) для доступа к генетической модели и анализа данных, исследования и разработки в области ИИ и обучающих технологий для работы с генетической моделью и онлайн базы данных по ДНК, РНК и генетическим вариантам с биологическими прогнозами.