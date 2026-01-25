С сентября банки в России введут единый QR-код для переводов

С 1 сентября 2026 года российские банки обязаны применять универсальный QR-код при любых денежных переводах. Об этом сообщил первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин в письме в ответ на обращение зампреда комитета Госдумы по экономике Михаила Делягина.

В письме уточняется, что введение универсального платежного кода направлено на развитие конкуренции, повышение удобства для граждан и бизнеса, а также обеспечение равноудаленности инфраструктуры. Тулин подчеркнул, что все кредитные организации должны будут использовать код при переводах средств через QR-коды.

В Центробанке отметили, что нововведение улучшит клиентский опыт и даст возможность потребителям самостоятельно выбирать удобный способ оплаты. Там также пояснили, что развитие рынка платежей и альтернативных картам способов оплаты создаст условия для снижения объёмов карточных платежей и выравнивания транзакционных издержек торгово-сервисных предприятий, включая малый и средний бизнес.

По закону, с сентября на кассах ТСП будет представлен только один универсальный QR-код, работающий на равноудаленной инфраструктуре. Сейчас в торговых точках могут использоваться как универсальный, так и различные банковские QR-коды, передает ТАСС.

Банк России планирует расширить функционал Системы быстрых платежей, в том числе введя возможность пополнения счета наличными через банкомат любого банка.