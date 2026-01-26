Регулятор хочет контролировать сроки действия, банки - против, сообщает ИА DEITA.RU.

Кредитные организации выступают против контроля регулятора над сроками действия банковских карт. Причина - существенные расходы, которые несут банки по их обновлению.

Однако менять карты каждые несколько лет необходимо для защиты от мошенников. Пожелания банков не давать ЦБ такого права сформулировал и направил депутатам и министру цифрового развития Максуту Шадаеву Национальный совет финансового рынка (НСФР).

Банки считают, что контроль со стороны ЦБ является прямым вмешательством в отношения кредитных организаций с клиентами, что неприемлемо. Сроки действия платежных карт устанавливается договором между банком и клиентом.

ЦБ, напротив, настаивает на этом праве. Продленные сроки действия карт были одобрены в период пандемии, но та мера была вынужденной. Карты периодически нужно менять, чтобы у мошенников было меньше шансов завладеть актуальными данными и воспользоваться этой информацией в преступных целях.

Об этом сообщат «Российская газета». Эксперты объясняют необходимость замены тем, что по тому же принципу сотрудникам некоторых организаций нужно менять пароли от рабочей почты, хоть это и доставляет неудобство всем рабочим коллективам.