ФАС проверит обоснованность повышения тарифов для абонентов МТС

Федеральная антимонопольная служба проанализирует обоснованность повышения цен на услуги связи для своих абонентов и при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования. Об этом сообщается на сайте ведомства 26 января.

По информации ФАС, оператор сообщил о планах повысить в феврале тарифы на свои услуги в среднем на 15,6% для 18 миллионов клиентов. В числе тех, кого затронет повышение, абоненты, которых ранее в рамках исполнения предписания ФАС и мирового соглашения оператор уведомил о способах снижения стоимости услуг связи.

Антимонопольное ведомство предупредило МТС о том, что повышение тарифов для этой категории абонентов нарушает условия мирового соглашения. ФАС считает такие действия компании недопустимыми. Оператор должен сообщить о результатах рассмотрения письма ведомства в течение двух рабочих дней с момента его получения.

В случае если МТС все равно увеличит тарифы данным категориям абонентов, ФАС примет меры антимонопольного реагирования. Также ведомство проведет анализ обоснованности повышения тарифов для других абонентов.

Ранее «Парламентская газета» писала, что в ноябре 2025 года ФАС предписала МТС привести тарифы на услуги связи к уровню апреля — мая 2024 года. Решение было принято из-за того, как оператор нарушил закон о защите конкуренции, повысив в апреле и мае 2024 года стоимость услуг в среднем на 8% для более чем 30 миллионов клиентов. В ведомстве нашли такое повышение экономически необоснованным.