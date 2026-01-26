Компания 7-Eleven зарегистрировала два товарных знака в России

Компания 7-Eleven зарегистрировала в РФ товарные знаки названия и логотипа франшизы, выяснил корреспондент ТАСС.

© ТАСС

Заявки поступили 2 апреля 2025 года из США от компании "7-Элэвэн Интернэшнл ЛЛК". Товарные знаки зарегистрированы по пяти классам (№ 29, № 30, № 32, № 35 и № 43) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - продажа различных продуктов, алкоголя и услуги маркетинга и аренды жилья, следует из данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В октябре 2025 года некоторые СМИ сообщили о намерении компании выйти на российский рынок, однако 7-Eleven лишь уточняла данные по товарным знакам, которые были зарегистрированы в РФ еще в 2013-2017 годах, срок действия исключительного права на эти знаки был своевременно продлен.

7-Eleven - это франшиза магазинов "в шаговой доступности". В нее входит более 86 тыс. точек в Японии, США и других странах Азии.