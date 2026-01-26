«Газпром» предупредил о критическом снижении запасов газа в ПХГ Прибалтики

Российская компания «Газпром» обратила внимание на критическое снижение запасов газа в единственном подземном хранилище Прибалтики — Инчукалнском ПХГ.

© U.S. Customs and Border Protection / Glenn Fawcett

Как сообщили в холдинге со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe и оператора Conexus Baltic Grid, по состоянию на 25 января уровень наполненности хранилища составляет менее 33%.

В компании отметили, что в прошлом году аналогичный показатель был зафиксирован лишь 21 апреля, после завершения сезона отбора газа.

В «Газпроме» подчеркнули, что столь низкий уровень запасов может представлять потенциальную угрозу стабильности газоснабжения стран Прибалтики и Финляндии на фоне устойчиво холодной погоды в регионе.

Ранее в Госдуме допускали, что страны Евросоюза в перспективе могут не отказаться от поставок российского сжиженного природного газа.

Также сообщалось, что Словакия намерена оспорить в европейском суде запрет на импорт газа из России в ЕС.