В Госдуме заявили о глобальной перестройке бизнеса

В России малый и средний бизнес перестраивает систему работы – компании массово переходят на наличный расчет ради уклонения от налоговых и прочих ограничений. Потребителей вынуждают расплачиваться наличными, обещая компенсировать кешбек скидками, причем подготовка к такой глобальной перестройке велась еще в прошлом году, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в пресс-центре НСН.

По его словам, МСБ ориентируется на то, что государство будет проверять соответствие расходов и доходов. В итоге люди будут не только получать наличные, но расплачиваться ими, на фоне чего все «аккуратненько» уходят в тень, считает депутат.

В пример он привел данные за 2025 год, когда в обороте наличных средств зафиксировали беспрецедентный всплеск. Это доказывает, что к такой схеме работы объекты МСБ готовились еще в 2025 году, считает Делягин.

«Потому что люди готовятся к будущему, видя, что их будут щемить… Самозанятые тоже ждут, что в 2028 году лавочка закроется, и они планируют, что в 2027 году, заранее, будут уходить в тень», — отметил парламентарий.

До этого в прогнозе Центробанка сообщалось, что оборот наличных в России в среднесрочной перспективе значительно увеличится, несмотря на усилия властей по снижению доли теневой экономики. Согласно базовому сценарию регулятора, в ближайшие пять лет объем наличных расчетов вырастет на 22% и достигнет 24 трлн рублей. В рисковом варианте развития событий показатель может увеличиться на 35% — до 26,6 трлн рублей.