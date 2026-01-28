В России впервые сократилось число вакансий курьеров на полную ставку

В России в 2025 году впервые за несколько лет сократилось количество вакансий для курьеров на полную ставку. Однако спрос на работу с гибким графиком продолжает расти, пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Издание приводит исследование рекрутингового сервиса HeadHunter (hh.ru), согласно которому число вакансий с полным рабочим днем снизилось на 2,1%, до 69,2 тысяч, при этом с частичной занятостью — выросло на 36,8%, до 127,5 тысяч.

По словам одного из собеседников «Ъ», частичная занятость привлекательна как для соискателей, так и для бизнеса: работники могут совмещать подработку с учебой или основной работой, а компании могут точнее распределять нагрузку в пиковые часы.

Однако эксперты, как отмечает издание, указывают на тот факт, что гибкий график не решает проблему кадрового дефицита, а курьеры до сих пор остаются в топ-15 самых дефицитных профессий из-за низкой привлекательности для россиян и оттока мигрантов.

До этого сообщалось, что средняя зарплата российских курьеров за последний месяц составила около 170 тыс. рублей. При этом больше всего доставщикам готовы платить в Республике Северная Осетия-Алания (190,8 тыс. руб. ). За ней следуют Кабардино-Балкария, Подмосковье и Ямало-Ненецкий автономный округ со 190 тыс. руб. Чуть меньше курьерам предлагают в Удмуртии (189,6 тыс. руб.).