Суд Амстердама снял арест с доли «Газпрома» в Нидерландах

Апелляционный суд Амстердама освободил от ареста 50-процентную долю «Газпрома» в Wintershall Noordzee — одной из крупнейших газодобывающих компаний на нидерландском шельфе, уточняет газета «Ведомости».

Акции были арестованы по требованию украинской фирмы «Автодоркомплект», которая пыталась взыскать с России и концерна 23 млн евро компенсации за ущерб от спецоперации. Запорожское предприятие утверждало, что «Газпром» является alter ego российского государства и должен отвечать по его обязательствам.

Голландская инстанция встала на сторону российских структур, уличив «Автодоркомплект» в попытке обойти суверенный иммунитет России, который в данном случае действует бесспорно. Суд отметил, что украинская компания злоупотребила правом — хотя формально не предъявляла требований к Москве в последнем иске, ранее запорожский хозяйственный суд уже приравнял структуры концерна к государству по тем же самым убыткам, указывается в материалах дела.

Судья также решил, что интересы «Газпрома» в снятии ареста перевешивают интересы истца. Невозможность продать долю в Wintershall Noordzee из-за обеспечительных мер приведет компанию к банкротству, потере рабочих мест в Нидерландах и негативно скажется на энергобезопасности страны, констатировала инстанция. Впрочем, доля концерна в голландском предприятии остается под арестом по решению окружного суда Гааги — он наложил его в июле прошлого года по требованиям ДТЭК Рината Ахметова.