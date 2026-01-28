Матвиенко призвала «дожать» ситуацию с выходом «Почты России» из кризиса

Парламентская газета

Для «Почты России» необходимо разработать грамотную финансово-экономическую модель, которая помогла бы ей выбраться из затяжного кризиса.

Матвиенко призвала разобраться в ситуации с «Почтой России»
© РИА Новости

Об этом ходе пленарного заседания Совета Федерации 28 января заявила его председатель Валентина Матвиенко.

«Эта тема на слуху уже как минимум последние два-три года, — подчеркнула Матвиенко. — И в Правительстве мы ее поднимали, и есть соответствующие поручения. Но до сих пор нет исполнителя, который мог бы профессионально разработать финансово-экономическую модель и поставить ["Почту России"] на ноги. […] Сколько можно "жевать" эту тему? Нельзя, коллеги. Мы власть или не власть? Возьмитесь и дожмите эту тему».

Валентина Матвиенко дала поручения представителям профильных комитетов и первому заместителю председателя Совета Федерации Владимиру Якушеву сосредоточиться на решении данных проблем.

Почта России может стать государственным логистическим оператором

Ранее «Парламентская газета» рассказывала о том, что «Почта России», несмотря на существенное оздоровление, все еще не может выбраться из затяжного кризиса: у компании не хватает денег на ремонт сельских отделений, а обслуживание накопившихся долгов требует порядка 20 миллиардов рублей в год.

1