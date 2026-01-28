Матвиенко призвала разобраться в ситуации с «Почтой России»

Для «Почты России» необходимо разработать грамотную финансово-экономическую модель, которая помогла бы ей выбраться из затяжного кризиса.

Об этом ходе пленарного заседания Совета Федерации 28 января заявила его председатель Валентина Матвиенко.

«Эта тема на слуху уже как минимум последние два-три года, — подчеркнула Матвиенко. — И в Правительстве мы ее поднимали, и есть соответствующие поручения. Но до сих пор нет исполнителя, который мог бы профессионально разработать финансово-экономическую модель и поставить ["Почту России"] на ноги. […] Сколько можно "жевать" эту тему? Нельзя, коллеги. Мы власть или не власть? Возьмитесь и дожмите эту тему».

Валентина Матвиенко дала поручения представителям профильных комитетов и первому заместителю председателя Совета Федерации Владимиру Якушеву сосредоточиться на решении данных проблем.

Почта России может стать государственным логистическим оператором

Ранее «Парламентская газета» рассказывала о том, что «Почта России», несмотря на существенное оздоровление, все еще не может выбраться из затяжного кризиса: у компании не хватает денег на ремонт сельских отделений, а обслуживание накопившихся долгов требует порядка 20 миллиардов рублей в год.