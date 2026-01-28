Доходы российских онлайн-казино оценили в огромную сумму

В настоящее время непросто точно установить, сколько россиян играют в онлайн-казино. Об этом заявил эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин. Его процитировало aif.ru.

© Lenta.ru

Он объяснил, что из-за незаконного формата такой деятельности, нет официальной статистики. Оценки есть разные, причем выражаются они, как правило, не в количестве человек, а в суммах, которые получают эти нелегальные организации.

Ведь зайти могут 100 человек, а сыграть — только десять, констатировал эксперт.

По его словам, сегодня экспертные оценки говорят, что годовой доход онлайн-казино может составлять от двух до трех триллионов рублей.

По мнению члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина, легализация в России онлайн-казино через государственного оператора с налоговой ставкой не менее 30 процентов от выручки без учета выплаченных выигрышей могла бы оказаться более эффективной мерой контроля, чем их запрет.