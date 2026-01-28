ОАК подписала соглашение с Flamingo Aerospace на шесть Ил-114-300

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в состав «Ростеха») подписала предварительное соглашение с индийской компанией Flamingo Aerospace на поставку шести Ил-114-300.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Программа сотрудничества направлена на удовлетворение растущих потребностей Индии в региональной авиации. Поставка шести самолетов Ил-114-300 станет первым этапом», — заявили в ОАК.

В сообщении также отмечается, что российская компания предоставит Flamingo Aerospace дорожную карту развития авиационных компетенций, что позволит Индии постепенно «наращивать возможности сборки, модификации, технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта самолетов, а также развития инфраструктуры».

Официальная церемония подписания прошла в рамках международной авиационной выставки Wings India 2026 в аэропорту Бегумпет в Индии.

До этого Россия заключила договор о совместном производстве самолетов SJ-100 с индийской государственной корпорацией Hindustan Aeronautics (HAL).