Акции российских золотодобытчиков взлетели

Акции российских золотодобытчиков стремительно дорожают на фоне бьющего рекорды стоимости драгметалла, свидетельствуют данные торгов. Бумаги ЮГК выросли в цене за месяц на 47 процентов, а за неделю — на 30 процентов, акции Селигдара подорожали на 32 и 14 процентов соответственно, пишут «Т-Инвестиции», аналитик которых Ахмед Алиев объяснил темпы роста компаний тем, что они «значительно отстали от динамики золота в последние годы».

© Lenta.ru

Также он указал на бумаги «Полюса», которые, хотя и прибавили в цене не столь значительными темпами — 3,3 процента за неделю и 11,7 процента за месяц, — связаны, по словам эксперта, с регулярными дивидендами и ясными перспективами удвоения добычи на горизонте трех-четырех лет.

Мировые цены на золото в ночь на 28 января впервые поднялись выше 5200 долларов за тройскую унцию, а в дальнейшем в ходе торгов вплотную приближались к уровню 5350 долларов.

Акции ЮГК к моменту написания материала были лидерами роста в рамках торгового дня на Мосбирже, прибавляя 8,91 процента. Сам индекс Мосбиржи рос на 0,23 процента, до 2787,84 пункта.