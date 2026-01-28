Amazon решил сократить 16 тысяч сотрудников

Компания Amazon уведомила сотрудников о сокращении 16 000 рабочих мест по всему миру для оптимизации своей деятельности. Об этом сообщает The Guardian.

Это вторая крупная волна сокращений рабочих мест в американском онлайн-ритейлере, и она происходит всего через три месяца после того, как компания объявила о сокращении 14 000 рабочих мест . В Amazon работает около 1,5 миллиона человек по всему миру.

Ожидается, что большинство сокращений рабочих мест произойдет в США, хотя некоторые должности в Великобритании также могут быть затронуты.

В сообщении для сотрудников, опубликованном Бет Галетти, старшим вице-президентом по вопросам управления персоналом и технологий, компания заявила, что "дополнительные организационные изменения" призваны "укрепить нашу организацию за счет сокращения уровней иерархии, повышения ответственности и устранения бюрократии".

До этого агентство Reuters сообщало, что нидерландская компания ASML, крупнейший в мире производитель оборудования для выпуска микрочипов, объявила о сокращении 1,7 тыс. сотрудников, что составляет около 3,8% штата.