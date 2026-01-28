Одного из крупнейших производителей цемента в России решили национализировать

Генеральная прокуратура России обратилась в арбитражный суд Краснодарского края с иском о национализации холдинга «Новоросцемент», одного из крупнейших производителей цемента в стране, и Верхнебаканского цементного завода. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с содержанием иска, пишут «Ведомости».

Стоимость активов оценивается в 45 миллиардов рублей. Ответчиками по делу выступают кипрские Chevre Investments Limited и Nortox Investments Limited, а также российское АО «Актуальные инвестиции».

Владелец завода Лев Кветной проходит в качестве третьего лица, однако, как утверждает собеседник издания, поводом для иска названо незаконное владение им стратегически значимым бизнесом.

Предприниматель имеет паспорта Израиля и Кипра, и для легального владения активом он должен был получить разрешение специальной правительственной комиссии и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), но не сделал этого. Кроме того, его обвиняют в использовании доминирующего положения на рынке для завышения цен на цемент на юге страны.

В 2022 году Кветной продал активы АО «Актуальные инвестиции», на которое в результате ряда сделок были записаны акции обоих производителей цемента. Прокуроры считают, что сделки были проведены в целях обхода президентских указов, поэтому требуют признать их незаконными и обратить ценные бумаги в пользу государства.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подала в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск с требованием аннулировать сделку по продаже 100 процентов долей в уставном капитале ООО «Типография "Печатня"» и национализировать лидера на рынке полиграфической продукции в России и странах СНГ.

Причиной такого решения назван отказ обоих владельцев после начала боевых действий на Украине «от законопослушной экономической деятельности в России».