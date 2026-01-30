Основанная американским предпринимателем Илоном Маском космическая компания SpaceX рассматривает возможность слияния с возглавляемыми им фирмами Tesla и xAI.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Маск ищет способы объединения своей империи», — пишет издание.

Окончательное решение еще не принято, указывает издание, подчеркивая при этом, что любая из этих сделок привлечет «значительный интерес со стороны инфраструктурных фондов и инвесторов на Ближнем Востоке».

Как отмечается, это свидетельствует о стремлении Маска консолидировать свою бизнес-империю. По информации журналистов, ряд инвесторов поддерживает перспективу слияния SpaceX с производителем электромобилей Tesla, но отдельно рассматривается и возможность объединения со стартапом xAI, занимающимся разработками в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

До этого стало известно о том, что компания Tesla свернет производство моделей S и X, перенаправит ресурсы на человекоподобных роботов. По информации Маска, в долгосрочной перспективе компания будет производить порядка миллиона роботов Optimus в год.