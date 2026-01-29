«Лукойл» заключил соглашение о продаже зарубежных активов

ЛУКОЙЛ заключил соглашение с Carlyle о продаже зарубежных активов, сообщили в компании.

«В периметр данной сделки не входят активы в Республике Казахстан, которые останутся в собственности Группы ЛУКОЙЛ и продолжат свою деятельность в рамках соответствующей лицензии», — пояснили на предприятии.

В заявлении отмечается, что продажа LUKOIL International GmbH связана с введением отдельными государствами ограничительных мер против компании и её «дочек».

Ранее в Казахстане заявили о приоритете на выкуп активов ЛУКОЙЛа.