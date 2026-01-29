В России ввели штрафы за нарушения при продаже сим-карт

В России ужесточили ответственность за нарушения при продаже сим-карт. Так, новые штрафы могут достигать 500 млн рублей, сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

Согласно поправкам в законодательство, операторы связи при заключении новых договоров обязаны проверить сведения об абонентах — наличие у них самозапрета на подключение и количество уже имеющихся номеров. В том случае, если их число окажется больше установленного законом максимума(20 сим-карт на одно физ.лицо — прим.ред.), то оператор вправе отказать в услуге связи.

В случае нарушений, оператора оштрафуют, санкции могут достигать 500 тысяч рублей.

Как уточняет агентство, такие же штрафы наложат на сотовых операторов, если они все-таки заключили договор на подключение новой сим-карты при превышении установленного лимита по количеству номеров или при наличии у абонента самозапрета.

До этого директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров рассказал «Газете.Ru», что в России в ближайшее время планируют ввести 24-часовой «период охлаждения» для SIM-карт, если абонент находился в международном роуминге. Такие меры направлены против украинских беспилотников.