OpenAI готовится к IPO

OpenAI может провести листинг уже в четвертом квартале этого года, ускоряя свои планы по IPO на фоне обострения конкуренции с Anthropic. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным газеты, стартап с оценкой $500 млрд ведет неформальные переговоры с инвестиционными банками Уолл-стрит о потенциальном размещении бумаг на бирже и наращивает финансовую команду. В компанию пришли новый главный бухгалтер Эджмер Дейл и новый финансовый директор по корпоративному бизнесу Синтия Гейлор, которая будет курировать отношения с инвесторами.

2026 год может стать рекордным для IPO после лет затишья. OpenAI, конкурент Anthropic и SpaceX входят в число наиболее ожидаемых технологических компаний, которые могут выйти на биржу в текущем году, пишет газета. Однако успешное публичное размещение к концу года может оказаться сложной задачей для создателя ChatGPT, который все еще сталкивается с проблемами быстрорастущего стартапа. Компания недавно провела изменения в руководстве и борется с жесткой конкуренцией со стороны Google в потребительском бизнесе.

Руководство OpenAI выражало опасения по поводу того, что Anthropic может опередить компанию с IPO, уточняет газета. Anthropic, основанная выходцами из OpenAI, сообщила финансовым партнерам о готовности к размещению к концу года. Продажи стартапа стремительно растут благодаря популярности его агента для программирования Claude Code, и компания находится в процессе привлечения раунда финансирования, который, вероятно, превысит первоначальную цель в $10 млрд.

OpenAI находится в процессе кампании по сбору средств, которая может продлиться большую часть года в рамках раунда перед IPO. Издание пишет, что компания стремится привлечь более $100 млрд в сделке, которая оценит стартап уже в $830 млрд. Накануне стало известно, что SoftBank обсуждает допвложения в размере около $30 млрд, а OpenAI провела переговоры с Amazon.com об инвестициях до $50 млрд.