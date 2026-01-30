ТАСС: Мосгорсуд запретил скачивать песню Бу-ра-ти-но через Apple Music

Мосгорсуд удовлетворил иск российского композитора Алексея Рыбникова и наложил обеспечительный запрет на скачивание и распространение песни "Бу-ра-ти-но" и других композиций через приложение Apple Music. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с материалами суда. Уточняется, что исполнять решение суда будет будет Роскомнадзор. "прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование песни "Бу-ра-ти-но" из фильма "Приключения Буратино", - говорится в сообщении. Агентство отмечает, что всего под запрет попали 247 композиций из разных советских фильмов, написанных Рыбниковым. В апреле прошлого года композитор подал в суд на музыкальные стриминговые сервисы из-за авторских прав. Иск был подан на такие сервисы, как "Яндекс Музыка", "Звук", YouTube Music, "МТС Музыка", VK, "Рутуб", "Мегафон" и Apple Music. По словам представителей Рыбникова, музыкант работал со стримингами через своего лицензиата, которому было предоставлено право на коммерческое использование произведений. В 2022 году контракт был расторгнут. Композитор заявил, что не давал права на распространение его работ сейчас.