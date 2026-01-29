Новый владелец Домодедово высказался о судьбе персонала аэропорта

Сотрудникам Домодедово будут предоставлены гарантии стабильной занятости и оплаты труда. Об этом заявил глава Шереметьево Михаил Василенко, его слова приводит Telegram-канал аэропорта.

Подобное обещание он дал после того, как дочерней структуре Шереметьево — ООО «Перспектива» — перешли в собственность активы группы «Домодедово». Конечная стоимость составила 66,1 миллиарда рублей при начальной цене лота в 132,3 миллиарда.

Всем сотрудникам Домодедово, заверил Василенко, будет предоставлена необходимая социальная защита. Новый владелец аэропорта планирует сохранить рабочие места и не прибегать к увольнениям, заверил он.

«Коллективу аэропорта Домодедово будут обеспечены гарантии стабильной деятельности и оплаты труда», — заключил глава Шереметьево.

Вторым претендентом на активы группы числилась дочерняя структура Внуково. Ее представители сочли предложение Шереметьево завышенным и отметил, что новому владельцу аэропорта предстоит решить проблему внушительного долга, размер которого превышает сумму покупки.

Бывший бенефициар Домодедово Дмитрий Каменщик, в свою очередь, не оставляет попыток оспорить переход активов группы «Домодедово» в собственность государства. Его представители настаивают, что бизнесмен не является иностранным инвестором, а выводы Генпрокуратуры, которая ранее обвинила его в совершении сделок по установлению иностранного контроля над стратегическим объектом, ошибочны.