Индексный гигант MSCI обрушил индонезийский фондовый рынок

Индонезийский фондовый рынок пережил одну из самых резких распродаж за последние годы после предупреждения со стороны MSCI — глобального провайдера финансовых индексов. Опасения возможного понижения страны в индексной классификации вызвали отток капитала, обвал котировок и миллиардные потери крупнейших частных состояний, сообщают Reuters и Bloomberg.

В чем претензии MSCI

Распродажа индонезийских бумаг произошла в ответ на отчет MSCI, в котором ставились под сомнение правила раскрытия информации об акционерах, действующие в стране. В отчете говорилось, что инвесторы считают, что эти правила приводят к непрозрачным структурам владения, которые могут способствовать неправомерной торговле. Заявление нью-йоркского провайдера индексов подлило масла в огонь давних опасений по поводу концентрированного владения акциями, которое лежит в основе некоторых крупнейших состояний в Индонезии, а также в других странах Азии, напоминает Bloomberg.

MSCI сообщила, что приостановит некоторые запланированные изменения в индексах и предупредила, что могут последовать более серьезные последствия, если этот вопрос не будет решен к маю.

Если правила не будут изменены, MSCI может снизить вес индонезийских компаний в индексе развивающихся рынков или пересмотреть сам статус страны, прогнозирует Reuters. По оценке Goldman Sachs, в случае понижения отток средств иностранных инвесторов может достичь $7,8 млрд, хотя сам банк считает такой сценарий маловероятным, пишет Reuters.

Власти Индонезии заявили, что воспринимают позицию MSCI как «полезную обратную связь» и обсуждают меры, включая увеличение минимального free float до 15%.

Как подчеркивает Bloomberg, в Индонезии — крупнейшем фондовом рынке Юго-Восточной Азии — миллиардеры владеют огромными долями в своих компаниях: от нескольких процентов до 92,5% всех акций. По закону в свободной продаже должно находиться минимум 7,5% акций. По этой причине инвесторы годами просят власти ужесточить правила отчетности, поскольку из-за текущей системы трудно понять, что происходит с компаниями, и легко манипулировать ценами.

Как отреагировал рынок и кто понес потери

После заявления MSCI сводный индекс Jakarta Composite Index за два дня падал на 16,7%, закрывшись снижением более чем на 7% 28 января и до –10% в ходе торгов 29 января. На фоне распродажи совокупное состояние богатейших бизнесменов страны сократилось почти на $22 млрд.

Наибольшие потери понес самый богатый человек Индонезии — Праджого Пангесту. Его состояние сократилось примерно на $9 млрд, до около $31 млрд, после падения акций энергетической Barito Pacific и горнодобывающей Petrindo Jaya Kreasi более чем на 12% за день. Еще около $3 млрд потерял Харьянто Чиптодихарджо — основной владелец производителя пластмасс Impack Pratama Industri, акции которого снизились на 15%. Потери также зафиксировали другие крупные акционеры, включая владельцев банковского и угольного бизнеса.

Что такое MSCI и почему его позиция критична для рынков

MSCI — один из ключевых ориентиров для глобальных инвесторов. Компания формирует индексы, на которые ориентируются активы примерно на $10 трлн в сегменте акций развивающихся рынков. Она сама не инвестирует, но ее решения о включении или исключении стран и компаний автоматически запускают ребалансировку портфелей у индексных и активных фондов, что ведет к масштабному перемещению капитала, пишет Reuters.

Индонезия занимает около 1% веса в индексе MSCI Emerging Markets.

Компания MSCI ведет деятельность с 1969 года и изначально была частью Morgan Stanley, но уже почти 20 лет работает как самостоятельная компания. Несмотря на разделение, название Morgan Stanley Capital International сохранилось в аббревиатуре.