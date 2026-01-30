ФНС начала начислять налоги на бонусные баллы от маркетплейсов

В 2025 году налоговые органы начали массово требовать от продавцов на маркетплейсах уплаты налогов с бонусных баллов, которые платформы начисляют за участие в программах скидок. Как рассказали «Ведомостям» эксперты, инспекции фиксируют расхождения в отчетности, включая в доход селлеров бонусы, которые физически не выплачивались на счет, а списывались в счет комиссий. Главная проблема здесь — отсутствие единой методики учета таких механик, что приводит к техническим перекосам на ЕНС и искусственному завышению налоговой базы.

Претензии в основном затронули партнеров Ozon, где с конца 2023 года механизм компенсаций изменился. Если раньше маркетплейс перечислял разницу в цене за участие в акциях живыми деньгами, то теперь селлеры получают баллы (1 балл = 1 рубль). Эти баллы автоматически уходят на оплату услуг площадки: логистику, продвижение и комиссию. Распорядиться ими как деньгами продавец не может — исключение составляет лишь редкий остаток, который выплачивается в рублях по специальному «Акту о премии». Однако налоговики доначисляют налоги на весь объем начисленных баллов, игнорируя их виртуальную природу.

Практика 2025 года показывает, что инспекции настроены решительно. В распоряжении издания оказались документы по спору предпринимателя из Ростовской области, которому налоговая насчитала занижение дохода на 544 тысяч рублей — сумма в точности совпала с объемом начисленных баллов. В другом случае по итогам камеральной проверки селлеру выставили расхождение в 2,5 млн рублей, что закончилось штрафом и доначислением в 150 тысяч рублей. При этом Управление налоговой службы по Москве уже начало отказывать в жалобах: позиция ведомства такова, что начисленные баллы полностью покрывают скидку и должны включаться в базу по УСН.

Сами селлеры и юристы считают такой подход крайне спорным. По закону доход на «упрощенке» признается кассовым методом — то есть в момент реального поступления денег или возникновения права ими распоряжаться. Баллы же неликвидны: их нельзя обналичить, передать другому лицу или вложить. Более того, маркетплейс сам не учитывает эти суммы в своих доходах, отражая выручку уже за вычетом баллов. Получается парадокс: платформа налог с этой разницы не платит, продавец денег не получал, но именно с него ФНС требует доплаты. Продавцам теперь придется доказывать в судах, что бонусы маркетплейсов — это не «экономическая выгода», а лишь технический инструмент сокращения издержек.