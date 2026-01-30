Apple приобрела израильский стартап

Apple 29 января сообщила о покупке израильского стартапа Q.ai, работающего над технологиями искусственного интеллекта для аудио, передает Reuters. По данным агентства, сумма сделки составила около $1,6 млрд. Условия соглашения официально не раскрываются, однако известно, что проект ранее поддерживали такие гиганты венчурного рынка, как GV (бывший Google Ventures), Kleiner Perkins и Spark Capital.

Весь штат компании из 100 сотрудников, включая соучредителей Йонатана Векслера, Ави Барлия и гендиректора Авиада Майзелса, переходит в Apple, уточняет агентство. Для Майзелса это уже вторая крупная продажа бизнеса купертиновцам: в 2013 году он передал Apple компанию PrimeSense, чьи наработки в области 3D-сканирования позволили iPhone отказаться от датчиков отпечатков пальцев в пользу Face ID.

Зачем Apple купила Q.ai

Reuters отмечает, что сделка усиливает позиции Apple в сегменте AI-функций для носимых устройств, развивая успех прошлого года, когда в AirPods была внедрена система синхронного перевода речи. Старший вице-президент Apple Джонни Сруджи назвал Q.ai выдающейся компанией, открывающей креативные способы использования обработки изображений и машинного обучения для аппаратных решений.

Q.ai в прошлом году подала патентную заявку на технологию, использующую микродвижения мышц и кожи лица для определения произносимых или артикулируемых слов, напомнило агентство. Эта технология позволяет не только идентифицировать личность, но и оценивать эмоциональное состояние, частоту сердцебиения и ритм дыхания пользователя.

Если считать в денежном эквиваленте, то это вторая сделка по стоимости в истории Apple после покуп к и производителя наушников Beats в 2014 году. Тогда корпорация заплатила почти $3 млрд, из них $2,6 млрд — наличными, а $400 млн были переданы в форме акций.