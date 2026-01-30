Американский нефтегигант поделился планами по Венесуэле

Американский нефтегигант Chevron может нарастить добычу сырья в Венесуэле на 50 процентов к нынешнему уровню в течение 1,5-2 лет. Об этом заявил глава компании Майк Вирт, его слова приводит ТАСС.

© Lenta.ru

У компании, напомнил Вирт, в Венесуэле есть собственная система переработки сырья.

«Мы надежно поставляем венесуэльскую нефть на рынок», — заверил он.

Chevron имеет продолжительный опыт работы на венесуэльском энергорынке. Компания, в отличие от других американских нефтегигантов (ExxonMobil и ConocoPhillips), в 2007 году выполнила требование местного правительства передать контрольные пакеты акций в совместных предприятиях с госкомпанией Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

«Мы играли ключевую роль в прошлом Венесуэлы», — указал Вирт.

В 2022-м Chevron получил лицензию от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов (Минфина) США. Это позволило ей продолжать работать на энергорынке Венесуэлы даже после введения западных санкций против Каракаса. На тот момент среднесуточный объемы добычи сырья Chevron в латиноамериканской стране оценивался примерно в 240 тысяч баррелей в сутки.

«У наших активов и в стране есть значительный потенциал. Мы с оптимизмом смотрим в будущее», — констатировал Вирт.

После задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро президент США Дональд Трамп захотел привлечь к развитию местного энергорынка ведущих американских нефтегигантов, включая Chevron. Глава Exxon Даррен Вудс усомнился в перспективности такого рода инвестиций, назвав нефтяную отрасль латиноамериканской страны непривлекательной для западных энергокомпаний. Подобная позиция не понравилась Трампу, который в итоге пригрозил Exxon запретом работать на венесуэльском рынке.

Впрочем, ряд экспертов скептически смотрят на перспективы иностранных инвестиций в венесуэльский энергорынок. Суммарные запасы сырья в этой стране превышают резервы Саудовской Аравии, однако значительная их часть представляет собой сверхтяжелую нефть, которая по своим свойствам ближе к битуму, чем к углеводородной жидкости. Такой тип сырья трудно извлекать, не говоря уже об очистке. На этом фоне затраты США на восстановление кризисной отрасли Венесуэлы могут оказаться внушительными — как по времени, так и по деньгам, предупредило агентство Bloomberg.