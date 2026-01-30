Американский фонд отказался отозвать иск к РФ по долгам Российской империи

Американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD ответил отказом на предложение об отзыве иска к России по долгам времен Российской империи. Об этом рассказали РИА Новости в международной юридической фирме Marks&Sokolov, представляющей интересы российской стороны по данному делу.

В ответ на решение Noble Capital RSD было направлено ходатайство об оставлении иска без рассмотрения.

О том, что американский фонд подал иск к России на сумму более 225,8 миллиарда долларов, стало известно 16 января. Организация потребовала вернуть долги по облигациям времен Российской империи.

Фонд также потребовал от суда запретить передавать какие-либо замороженные активы и прочее имущество правительства России в США до погашения суммы, причитающейся им по облигациям.

Среди ответчиков числятся Центробанк, Минфин, Фонд национального благосостояния страны и другие государственные инстанции.

Россия потребовала от американского фонда отозвать иск до 30 января. В Marks&Sokolov пояснили, что речь идет о старых облигациях, выпущенных в 1916 году, долг по которым был аннулирован в 1918-м.