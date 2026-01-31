Евросоюз хочет отменить потолок цен на нефть из России

Европейский союз планирует отказаться от ценового потолка на российскую нефть, сообщили источники Bloomberg. Вместо этого Брюссель введет запрет на предоставление таких услуг, как страхование и транспортировка, необходимых для перевозки нефти вне зависимости от цены.

© Газета.Ru

Reuters также писал о готовящейся отмене потолка и замене этой меры на новые санкции. По информации агентства, ограничения также введут и страны G7. Россия экспортирует более трети своей нефти западными танкерами (в основном в Индию и Китай), используя западные судоходные услуги. Запрет сделает невозможными такие поставки, которые в основном осуществляются через флоты морских стран ЕС, включая Грецию, Кипр и Мальту.

Эмбарго ЕС на поставки нефти 14 января стало известно, что ЕС с 1 февраля текущего года снижает потолок цен на российскую нефть до $44,1 за баррель. Лимит был установлен в конце 2022 года на уровне $60 и ограничил транспортировку нефти дороже этого уровня. В начале осени 2025 года лимит понизили до $47,6. Потолок устроен так, чтобы его пороговое значение на 15% ниже средней рыночной цены российской марки нефти Urals за предыдущие шесть месяцев. Для нефтепродуктов по-прежнему действуют два уровня ограничений: $100 за баррель для продуктов, торгуемых с премией (дизель, бензин), и $45 за баррель для продукции со скидкой (мазут).

Вслед за ЕС потолок цен на российскую нефть с $47,6 до $44,1 за баррель снизит и Швейцария, заявили в Государственном секретариате по экономическим вопросам страны. Соответствующее решение было принято 29 января. Снижение потолка цен на российскую нефть не принесет больших проблем, уверен эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. "Первое, к чему это может привести, — к краткосрочному увеличению дисконта на российскую нефть на рынках Индии и Турции. В первую очередь, потому что они являются ключевыми посредниками между Россией и Евросоюзом. Но, как мы видим по истории схожих санкций за последние три года, этот дисконт, скорее всего, исчезнет через месяц, максимум два", — отметил Демидов в беседе с Lenta.Ru. Новые санкции По данным Bloomberg, в 20-й пакет санкций также будут включены дополнительные ограничения против российских банков и нефтяных компаний. Кроме того, Брюссель намерен ввести санкции в отношении криптовалютных сервисов и финансовых организаций в третьих странах, которые якобы помогают России обходить европейские санкции.

В стоп-лист также включат суда так называемого "теневого флота". 19-й пакет санкций ЕС принял в октябре 2025 года. Тогда были введены ограничения на перемещение российских дипломатов и запрет на закупку российского сжиженного природного газа в два этапа: краткосрочные контракты должны истечь в течение шести месяцев, а долгосрочные — до 1 января 2027 года. Под запретом также оказались 117 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.