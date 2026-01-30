Рост НДС заставил Apple обновить расчеты в App Store

Компания Apple обновила порядок расчета выплат разработчикам приложений в App Store в России и еще восьми странах на фоне изменений налогового законодательства. Об этом говорится на сайте компании.

Корректировки затронули доходы от продажи приложений и внутренних покупок. Они вступили в силу 29 января 2026 года. Подробные параметры перерасчёта в компании не раскрыли.

В России изменения связаны с повышением ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 22% с 2026 года. В Казахстане пересмотр обусловлен ростом НДС с 12% до 16%. Для Турции причиной стала, напротив, корректировка в сторону снижения — ставка налога на цифровые услуги уменьшена с 7,5% до 5%.

В Финляндии Apple учла снижение НДС на печатные и цифровые издания, включая книги и аудиокниги, с 14% до 13,5%. Аналогичные пересмотры применены также для Литвы, Бутана, Ганы, Маврикия и Зимбабве — в связи с локальными налоговыми изменениями.

Кроме того, в середине января портал iPhones.ru сообщал, что Apple рассматривает возможность повышения цен на свои сервисы в России в 2026 году, чего не было с 2015 года. Ожидается, что соответствующее решение может быть принято позднее.