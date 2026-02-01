В Турции отозвали лицензию у популярной среди туристов платежной системы

Центральный банк Турции аннулировал лицензии нескольких платежных организаций, включая систему, широко использовавшуюся иностранными туристами. Об этом сообщил источник РИА Новости на финансовом рынке страны.

По его словам, турецкий регулятор в ночь на 1 февраля отменил лицензии четырех компаний, занимавшихся электронными денежными переводами и платежными услугами. Речь идет о Vizyon Elektronik Para ve Odeme Hizmetleri AS, BSM Odeme Hizmetleri ve Elektronik Para AS, Vepara Elektronik Para ve Odeme Hizmetleri AS, а также находящейся в стадии ликвидации Mypayz Odeme Kurulusu AS.

Эксперт отметил, что именно Mypayz была особенно популярна среди туристов. По его оценке, спрос на сервис объяснялся простотой использования и минимальными требованиями к верификации.

Источник агентства объяснил, что система позволяла оплачивать товары и услуги без открытия банковского счета в Турции, а также обходить сложности, возникавшие при использовании иностранных банковских карт, которые в последние годы нередко сталкивались с ограничениями или отказами. Подобные платежные решения активно применялись в туристических зонах — в отелях, ресторанах и сервисах аренды — благодаря скорости операций и удобству для краткосрочного пребывания в стране.

В конце осени Центральный банк Турции отозвал лицензию платежной системы Papara, популярной среди российских пользователей. Сервис позволял дистанционно открывать счет по заграничному паспорту и повышать лимиты после прохождения верификации.

Весной аналогичные меры были приняты в отношении другой платежной системы — Ininal. В марте 2025 года ее председатель совета директоров Эркан Корк также был задержан, после чего ЦБ Турции отозвал лицензию компании по тем же основаниям.