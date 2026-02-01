Bosch объявил о сокращении 20 тыс. рабочих мест из-за падения прибыли

Немецкий промышленный гигант Bosch подтвердил планы сократить 20 тыс. рабочих мест после того, как прибыль компании почти сократилась вдвое за прошлый год.

Руководство Bosch связывает эти шаги с ухудшившейся ситуацией в экономике Германии и падением показателей в ключевых отраслях, прежде всего в автопроме. Генеральный директор компании Штефан Хартунг заявил: «Экономическая реальность отражается и в наших результатах», назвав 2025 год «сложным и в некоторых случаях болезненным» для предприятия, передает Politico.

Сокращения происходят на фоне глубокого спада в немецкой автомобильной промышленности, которая традиционно считалась опорой экономики. По данным исследования EY, только за прошлый год в автосекторе Германии было ликвидировано более 50 тыс. рабочих мест. Переход на электромобили, высокие энергетические издержки и растущее давление со стороны китайских производителей усиливают кризис в отрасли.

В пятницу были обнародованы официальные данные: уровень безработицы в Германии, не скорректированный на сезонные факторы, достиг 6,6%, что стало самым высоким показателем за последние двенадцать лет. В январе число безработных превысило 3 млн человек.

Проблемы в промышленности и массовые увольнения превращаются в серьезное политическое испытание для правительства канцлера Фридриха Мерца. На фоне задержек инвестиционных решений и потери конкурентоспособности власти сталкиваются с усиленным давлением со стороны профсоюзов, работников и бизнеса, требующих пересмотреть промышленную стратегию страны, чтобы сохранить статус экономического лидера Европы.

8 января канцлер страны Фридрих Мерц сообщил, что экономика Германии переживает спад второй год подряд, что негативно сказывается на рынке труда и промышленности страны.

Ранее Мерц уже заявлял, что отдельные отрасли экономики Германии находятся в критическом состоянии. Он пообещал сосредоточиться на экономическом росте и реформах.