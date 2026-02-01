«Газпром»: объём запасов газа в единственном ПХГ Прибалтики упал ниже 30%

В компании «Газпром» заявили, что объём запасов газа в единственном ПХГ Прибалтики упал ниже 30%.

«К концу января в единственном подземном хранилище Прибалтики уровень запасов газа упал ниже 30%. На 31 января заполненность Инчукалнского ПХГ – 29,6%. Это следует из данных Gas Infrastructure Europe и оператора газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid», — указывается в Telegram российской компании.

Как уточняется в заявлении, впереди ещё один месяц зимы, при этом уровень заполненности хранилища уже сейчас ниже отметки, на которой 21 апреля 2025 года завершился сезон отбора.

Ранее стало известно, что газохранилища ФРГ оказались заполнены менее чем на 34%.