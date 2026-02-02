В России увеличат платежи за электроэнергию для крупных потребителей

Правительство по поручению Президента приняло решение внедрить механизм take-or-pay ("бери или плати") в электросетях.

До 15 апреля Минэнерго должно внести проект постановления о введении для новых потребителей (более 670 кВт) обязательства по оплате услуг по передаче электроэнергии не по максимальной мощности. Также до 11 марта министерство представит кабмину согласованные предложения о возможности перевода на этот формат уже существующих потребителей. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Напомним, что сейчас передача электроэнергии оплачивается по фактическому потреблению. Сами электросетевые компании несут одинаковые расходы при любом уровне, поскольку должны поддерживать мощности, которые заявлены при техническом присоединении.

В кабмине также намерены запретить техническое присоединение новых потребителей к магистральным сетям Единой национальной энергосистемы. Вместо этого компании должны будут платить по более высокому котловому тарифу распределительных сетей.

Подчеркивается, что эти инициативы помогут бороться с перекладыванием расходов с одной категории потребителей электроэнергии на другие.