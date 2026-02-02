Британский суд обязал Потанина раскрыть документы по иску «Русала»

Высокий суд Англии и Уэльса удовлетворил требование компании «РУСАЛ» о раскрытии Владимиром Потаниным документов, связанных с акционерным соглашением «Норникеля».

«Высокий суд Англии и Уэльса обязал миллиардера Владимира Потанина найти и раскрыть документы, касающиеся обвинений РУСАЛа в его адрес в нарушении акционерного соглашения «Норникеля», — пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.

Иск РУСАЛа касается обвинений в нарушении соглашения 2012 года. Компания требует раскрыть документы «Норникеля» и 11 его дочерних структур в рамках подготовки к основному слушанию, назначенному на 2027 год.

РУСАЛ ранее расширил исковые требования, указав на невыгодную, по его мнению, продажу актива («Логистик-центра») в 2017 году, что привело к удорожанию цепочек поставок «Норникеля».

«Интеррос» Потанина владеет 37% акций «Норникеля», а «Эн+ Груп» — мажоритарный акционер РУСАЛа — контролирует 26,39% акций ГМК.

