Chanel подала заявку на регистрацию в РФ товарного знака

Компания Chanel подала заявку на регистрацию одноименного товарного знака в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

Отмечается, что в ведомство обратился заявитель «Шанель САРЛ». Заявка была подана в январе текущего года.

Chanel хочет продавать под своим товарным знаком наборы маникюрных и педикюрных инструментов, пинцеты для бровей, машины для раскроя ткани и отделки кожи.

Ранее компания Jimmy Choo зарегистрировала в РФ товарный знак «Джимми Чу».