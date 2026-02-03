В аэропорту Домодедово прокомментировали информацию о сокращениях

В аэропорту Домодедово не проводятся массовые увольнения сотрудников, информация о сокращениях, появившаяся в ряде СМИ, не соответствует действительности и вводит в заблуждение.

Об этом заявили в пресс-службе авиагавани.

"Аэропорт Домодедово заявляет, что информация о якобы проводимых сокращениях на предприятиях группы компаний, включая ООО "Домодедово коммершл сервисиз", не соответствует действительности. Никаких массовых увольнений не проводится. Публикации в ряде СМИ основаны на недостоверных сведениях и вводят в заблуждение пассажиров, партнеров и общественность", - говорится в сообщении.

В аэропорту пояснили, что реализуют плановые управленческие изменения, направленные на перераспределение функций и повышение эффективности взаимодействия с авиакомпаниями.

"Эти изменения не являются сокращениями и не затрагивают сотрудников, обеспечивающих безопасную и бесперебойную работу аэропорта", - подчеркнули в пресс-службе.

Там также отметили, что ответственность за техническое и производственное сопровождение авиакомпаний закрепляется за профильными предприятиями группы, а квалифицированные специалисты с соответствующими компетенциями сосредотачиваются на прямом взаимодействии с перевозчиками.

"Аэропорт Домодедово требует от редакций прекратить распространение недостоверной информации и напоминает, что публикация непроверенных сведений, в том числе со ссылкой на анонимные источники, влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Аэропорт оставляет за собой право на защиту деловой репутации всеми предусмотренными законом способами", - добавили в Домодедово.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила о якобы начавшейся оптимизации штата в группе аэропорта Домодедово после смены собственника. Издание со ссылкой на источники утверждало, что сокращения могут коснуться подразделения ООО "Домодедово коммершл сервисиз".