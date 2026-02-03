«Т-технологии» планируют выкупить 100% банка «Точка»

Совет директоров «Т-технологий» предложил акционерам одобрить консолидацию до 100% акций банка «Точка» через допэмиссию бумаг технологической группы, следует из пресс-релиза компании, который есть у Frank Media. В настоящее время «Т-технологиям» принадлежит миноритарный пакет в «Точке», которая является одним из крупнейших цифровых банков для предпринимателей в России.

© Банк «Точка»

Как заявил председатель совета директоров «Т-технологий» Алексей Малиновский, группа продолжает стратегическую экспансию на рынке услуг для бизнеса. «Оценка «Точки» будет объявлена в конце второго квартала 2026 года. Для сделки будет проведена независимая оценка справедливой рыночной стоимости банка с учетом рыночных подходов, актуальных мультипликаторов в финансовом и технологическом секторах, а также оценок, по которым торгуются «Т-технологии»», — сказал он.

Опыт интеграции Росбанка показал, что реальный объем эмиссии может оказаться значительно ниже заявленного максимума, поэтому после закрытия сделки доля мажоритарного акционера в компании не должна превысить 50%. Все невостребованные в рамках консолидации дополнительные акции будут погашены. Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу назначено на 5 июня, а финальное закрытие сделки ожидается осенью 2026 года.

СЕО «Точки» Андрей Завадских отметил, что в случае перехода кредитной организации под контроль «Т-технологий» банк сохранит автономность и продолжит развиваться как самостоятельный бизнес под управлением текущей команды менеджмента.