Операторы связи увеличили долю SIM-карт с российской ОС

МегаФон нарастил долю SIM-карт с российской операционной системой — сегодня на отечественные решения приходится уже более 50% всех SIM-карт, закупаемых оператором. Их тестирование и валидация проходят в собственной лаборатории компании.

SIM-карты с российским программным обеспечением по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам — как с точки зрения безопасности, так и по пользовательскому опыту. При этом ПО отечественных SIM-карт полностью совместимо с существующей телеком-инфраструктурой оператора и алгоритмами идентификации абонентов.

В ходе тестирования SIM-карты проверяются по 10 ключевым критериям. Среди них — корректность регистрации в сети, соответствие международным стандартам, а также стабильная работа в сетях 2G, 3G, 4G и VoLTE. Также проверяется работа апплетов — микропрограмм, обеспечивающих дополнительные сервисы для абонентов. Испытания проводятся на большом количестве моделей смартфонов, а также в роутерах, планшетах и умных часах, что позволяет подтвердить стабильную работу в разных устройствах.

Полный цикл тестирования SIM-карт занимает меньше шести месяцев — это один из самых быстрых процессов вывода продукта на рынок. За этот период вендор получает технические требования, SIM-карты проходят промежуточные тестирования, и по их итогам поставщик их дорабатывает. После завершения всех этапов SIM-карты допускаются к коммерческому использованию. Требования к профилю SIM-карт регулярно обновляются с учётом потребностей бизнеса и изменений в законодательстве.