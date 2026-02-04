Минфин США выдал лицензию на поставку в Венесуэлу разбавителей для нефти

Министерство финансов США опубликовало генеральную лицензию, разрешающую продажу и поставку в Венесуэлу разбавителей американского происхождения, необходимых для переработки тяжёлой нефти.

Согласно документу Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), разрешение распространяется на широкий спектр операций, включая экспорт, хранение и маркетинг.

«Все операции... которые обычно являются сопроводительными и необходимыми для экспорта, реэкспорта, продажи... разбавителей американского происхождением в Венесуэлу, разрешаются при условии, что любой договор о таких операциях с правительством Венесуэлы, (венесуэльской нефтяной компании. — RT) PDVSA... содержит положение о том, что законодательство Соединённых Штатов или любой юрисдикции в пределах США регулирует такой договор, и что любое разрешение споров по договору должно происходить на территории США», — говорится в тексте лицензии.

Таким образом, ключевым условием для возобновления поставок является полное подчинение контрактов американской юрисдикции и разрешение любых возникающих споров исключительно на территории Соединённых Штатов.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что крупная партия нефти из Венесуэлы в настоящий момент доставляется на американские перерабатывающие мощности в штате Техас.

30 января американские власти разрешили юридическим лицам, зарегистрированным на территории Соединённых Штатов, осуществлять добычу, экспорт, закупку и продажу венесуэльской нефти.