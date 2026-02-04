Новый ИИ-инструмент от Anthropic вызвал распродажу на рынке акций

Новый плагин американской Anthropic, созданный на базе искусственного интеллекта, 3 февраля спровоцировал падение акций компаний, занятых разработкой программного обеспечения и управлением активами на $285 млрд, пишет Bloomberg. Агентство подчеркивает, что инвесторы спешили избавиться от бумаг, даже косвенно связанных с компаниями, занятыми в вышеуказанных сферах.

Так, американские разработчики софта столкнулись с падением бумаг на 6%, что стало самым заметным снижением с апреля 2025 года, когда лидер США Дональд Трамп анонсировал введение торговых пошлин. В то же время индекс компаний, оказывающих финансовые услуги, упал на 7%, а падение индекса Nasdaq 100 в какой-то момент доходило до 2,4%, приводит в пример Bloomberg.

Агентство связывает снижение, начавшееся на американском рынке еще до открытия торгов, с релизом Anthropic, посвященным разработке ИИ-плагина для упрощения юридической работы, на который обратили внимание трейдеры. Впоследствии котировки бумаг, например, производителя ПО для бизнеса Relx начали снижаться. Падение затронуло и азиатский рынок: например, акции индийской технокомпании Tata Consultancy Services потеряли 6%.

На 13% снизились котировки бумаг Blue Owl Capital, предоставляющей заемные средства среднему бизнесу. Примечательно, что 20% от ее портфеля приходится на компании, разрабатывающие ПО. Отрасль разработки программного обеспечения претерпевает ряд изменений под воздействием ИИ, а опасения инвесторов по поводу будущего софта нарастают, пишет Bloomberg.

Агентство подытоживает, что Anthropic отличается от конкурентов тем, что создает модели, которые могут быть адаптированы под нужды любой отрасли. В результате это дает ему ряд преимуществ: например, представленная им ИИ-модель для упрощения юридической работы может вытеснить как традиционные юридические сервисы обработки данных, так и стартапы в сфере юридического ИИ.