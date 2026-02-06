ЦБ сообщил о росте числа жалоб россиян на банки из-за одного повода

В 2025 году количество жалоб на навязывание услуг в потребительском кредитовании снизилось на 31%, а в автокредитовании - на 65%, о чем говорится на сайте Центробанка.

В прошлом году Банк России получил около 392 тысяч обращений от потребителей финансовых услуг и инвесторов. Чаще всего поступали жалобы на отказ в проведении операций, а также блокировку карт или доступа к онлайн-банкингу.

Общее число жалоб на банки, по данным регулятора, выросло почти на 15%. Это связывают прежде всего с усилением мер по противодействию финансовому мошенничеству.