В Россию в спешном порядке завезли двигатели для Boeing

На фоне участившихся случаев авиаинцидентов с самолетами российских авиакомпаний в страну из Азии в обход санкций ввезли шесть двигателей для американских лайнеров Boeing. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал Mash.

Одним из перевозчиков, которому удалось заменить силовую установку, стал Azur Air. В прошлом месяце Boeing 757 этой авиакомпании совершил две аварийные посадки.

После начала боевых действий на Украине мировые производители гражданских самолетов и авиадвигателей полностью отказались от сотрудничества с российскими компаниями. С того момента перевозчики самостоятельно обслуживают имеющиеся двигатели, а поставки новых установок и деталей к ним возможны только по схеме параллельного импорта.

В октябре прошлого года глава Росавиации Дмитрий Ядров предупредил, что до 2030 года российская гражданская авиация из-за сложностей с ремонтом может потерять 339 самолетов, то есть треть парка. В том числе приземлить придется 230 российских лайнеров, так как двигатели для SSJ-100 разработаны в сотрудничестве с французскими партнерами специально для этого самолета, и на вторичном рынке их нет.

Правительство ожидает, что на замену иностранным бортам в эти же сроки должны получить порядка 500 самолетов российского производства. В минувшем году Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) смогла выпустить один лайнер Ту-214 (модернизированная версия советского самолета Ту-204). Ни одна из новых моделей ОАК — МС-21, SJ-100, Ил-114-300 — еще не прошла стадию сертификации, завершение работ ожидается в этом году.