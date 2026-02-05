Маркетплейсы в России предложили приравнять к торговым сетям

Отраслевые ассоциации производителей продуктов питания и ритейлеров направили письмо на имя зампреда правительства Дмитрия Григоренко, в котором попросили распространить закон «Об основах госрегулирования торговой деятельности» на оборот продуктов питания через маркетплейсы. Иными словами, они предлагают приравнять цифровые платформы к рознице. Об этом сообщили «Ведомости», письмо есть в их распоряжении. Представитель аппарата Григоренко подтвердил изданию направление документа в профильные ведомства.

Участники рынка предлагают распространить нормы закона о торговле при продаже продовольствия на маркетплейсы. Например, закон запрещает рознице работать с поставщиками продуктов по комиссионной схеме — магазины, как пояснил председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов, должны выкупить товар в собственность, одновременно с этим соблюсти требования в отношении срока оплаты поставки, возврата и утилизации товара. Все эти нормы не распространяются на маркетплейсы, что может привести к сокращению каналов продаж.

Рынок также требует запретить маркетплейсам вмешиваться в ценовую политику. Сейчас платформы часто субсидируют акции на продовольствие, а для поставщиков повышают комиссии, чтобы таким образом компенсировать свои инвестиции в скидки. В заключение авторы письма просят повысить контроль за оборотом контрафакта на платформах.

Что об этом думают маркетплейсы?

В Ozon с содержанием письма не знакомы, но считают перечисленные ограничения угрозой для регионального малого и среднего бизнеса, поскольку пересмотр условий сотрудничества может привести к его закрытию. Схожей точки зрения придерживаются и в Ассоциации цифровых платформ, чей президент, Ораз Дурдыев, заявил, что для многих региональных торговцев выход на полку большого ритейлера невозможен из-за требований последних, в итоге маркетплейсы остаются единственным способом вести бизнес.

На Wildberries продукты покупают обычно семьи, заявили в компании. Там обратили внимание, что в некоторых селах и городах нет иного способа приобрести продовольствие, кроме как через маркетплейс, а предложения, изложенные в письме, приведут к тому, что ритейлеры исчезнут с «полок» платформ.