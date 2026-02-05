Одна из ключевых отраслей в России перешла в режим выживания

Риски для финансовой стабильности металлургических компаний в начале 2026 года продолжают расти, и у некоторых предприятий ситуация уже близка к критической. Об этом говорится в обзоре Центра стратегических разработок (ЦСР) «Как охлаждалась сталь».

По оценке экспертов, отрасль перешла в режим выживания, относительно нормальной ситуация остается только у трех крупнейших компаний — это «Северсталь», НЛМК, ММК. Между тем, к примеру, «Мечелу» из-за падения спроса пришлось в феврале остановить один из заводов.

Главными причинами проблем называют падение спроса и цен на большинство видов продукции черной металлургии. Сохранение жестких монетарных условий, то есть высокой ключевой ставки, приведет к быстрому росту долгов, и металлурги вынуждены будут обратиться в банки за их реструктуризацией для недопущения массовых банкротств.

В ЦСР подсчитали, что рентабельность металлургических предприятий в среднем упала в полтора раза, до 9,6 процента, что меньше процентной ставки по кредитам. В первые 11 месяцев 2025 года компании отрасли на четверть, до 2,7 триллиона рублей, увеличили привлечение кредитов, хотя их кредитный портфель вырос на 1,6 процента, до 3,5 триллиона рублей.

Столь значительный рост выдачи при стагнации общего долга говорит о том, что металлурги перешли к модели «латания дыр» — использованию займов на короткий срок для поддержания оборотных средств, а не для инвестиций. При этом с учетом ставок такое поддержание обходится им дорого и съедает значительную часть прибыли.

По состоянию на начало года большинству компаний еще хватает средств на обслуживание долгов, а ликвидные активы превышают обязательства. Однако разница быстро сокращается, и запас прочности у многих участников рынка будет исчерпан уже в ближайшее время.

В декабре ассоциация «Русская сталь» обратилась к первому вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой пересмотреть акцизы на жидкую сталь. Металлурги указали, что отрасль сталкивается с одним из самых затяжных кризисов в истории и надежд на исправление ситуации в 2026 году нет.

На этой неделе Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования сообщил, что по формальным признакам после кризиса «плохих долгов» в России начался банковский кризис. Впрочем, признают эксперты, в обоих случаях это умеренные по масштабу события.