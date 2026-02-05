Google увеличила инвестиции в ИИ

Технологический гигант планирует в 2026 году вложить до 185 млрд долларов в развитие искусственного интеллекта, сосредоточив усилия на Google DeepMind и облачных сервисах, сообщила газета Financial Times (FT).

Компания Google намерена в 2026 году увеличить финансирование технологий искусственного интеллекта до 185 млрд долларов, пишет Financial Times.

Как отмечает издание, поисковый гигант повысил прогноз капитальных затрат на 2026 год до диапазона 175–185 млрд долларов, что заметно превышает ожидания аналитиков, передает ТАСС.

В последние месяцы Google активно развивает направление ИИ, выпуская новые модели Gemini и используя собственные передовые чипы. Генеральный директор Google Сундар Пичаи отметил: «В этом году капитальные затраты ориентированы на будущее» и будут направлены, прежде всего, в Google DeepMind и облачные технологии.

Недавно Google DeepMind открыла первую в Юго-Восточной Азии исследовательскую лабораторию ИИ в Сингапуре. Эта компания была основана в Британии в 2010 году и стала частью Google в 2014 году. Помимо Лондона, где располагается штаб-квартира DeepMind, у компании есть офисы в Индии и Японии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Apple приняла решение оснастить голосового помощника Siri искусственным интеллектом Gemini от Google.

Между тем рост инвестиций в развитие искусственного интеллекта и строительство дата-центров вызывает нехватку микросхем памяти, что может привести к удорожанию смартфонов и компьютеров уже в 2026 году.