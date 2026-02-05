Realme начала увольнять сотрудников

Компания Realme начала сокращение сотрудников в Индии после объявления о слиянии с брендом Oppo. По данным GSMArena, изменения связаны с тем, что маркетинговые функции и функции сервисного обслуживания будет выполнять Oppo, что снижает потребность в части персонала Realme.

Бренд Realme был запущен в 2018 году как отдельная компания, хотя использовал разработки Oppo. Ранее компании Oppo, Realme и OnePlus также объединяли программные решения, однако Realme заявляла о собственной независимой разработке и сервисной инфраструктуре.

После объединения Realme фактически вернется под управление Oppo, но бренд при этом продолжит существовать.