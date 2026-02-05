Акции одного из крупнейших в России застройщиков рухнули

В ходе торгов в среду, 4 февраля, акции одного из крупнейших в России девелоперов — ГК «Самолет» — в моменте упали в цене почти на 7 процентов. О стремительном обрушении ценных бумаг застройщика свидетельствуют данные Московской биржи (Мосбиржи).

Подобная динамика была зафиксирована после обращения компании к правительству с просьбой о господдержке. К 19:27 по московскому времени ценные бумаги застройщика теряли в стоимости 6,7 процента, до 903,2 рубля за акцию.

В четверг, 5 февраля, тенденция продолжилась. Ближе к 12:10 по московскому времени акции столкнувшегося с финансовыми проблемами девелопера упали в стоимости еще на 1,56 процента и достигли уровня в 872,2 рубля за ценную бумагу. Таким образом, совокупное падение акций застройщика за сутки составило более 8 процентов.

На ухудшение финансовых показателей ГК «Самолет» повлиял ряд факторов. В качестве главных причин возникших проблем эксперты назвали отмену всеобщей льготной ипотеки по ставке в 8 процентов годовых и жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, сделавшую значительно сложнее обслуживание корпоративных долговых обязательств.

Дополнительно усложнило ситуацию отказ правительства от моратория на штрафы застройщиков за задержку ввода жилья — «Самолет» оказался одним из лидеров рынка по этому показателю. На этом фоне руководство девелопера обратилось к властям с просьбой предоставить кредит в 50 миллиардов рублей. Обращению, как уточняется, предшествовал выкуп по оферте крупного облигационного займа.