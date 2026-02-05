СМИ: Эпштейн финансировал многие стартапы Кремниевой долины

Американский финансист Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в организации сети по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, активно инвестировал в стартапы США, включая криптобиржу Coinbase и другие перспективные компании. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на рассекреченные документы Минюста США.

Как следует из публикации, Эпштейн в 2014 году вложил $3 млн в компанию Coinbase, которая стала одной из ведущих криптовалютных бирж в мире. Инвестиции принесли ему многомиллионную прибыль. При этом, как отмечает издание, сделка была заключена уже после того, как в 2008 году Эпштейна признали виновным в склонении несовершеннолетней к занятию проституцией. Согласно документам, Эпштейн также инвестировал $5 млн в стартап Jawbone, а позднее увеличил свои вложения в эту компанию до $11,25 млн. Кроме того, он вложил $40 млн в венчурный фонд Valar Ventures сооснователя PayPal Питера Тиля.

Издание отмечает, что Эпштейн через своих советников также рассматривал возможность инвестиций в такие компании, как Palantir и Spotify, и обсуждал это с самим Тилем. В 2017 году финансовый советник Эпштейна Пол Барретт через связи в Deutsche Bank получил возможность вложить средства в компанию Илона Маска SpaceX через венчурную фирму Vy Capital.

По данным NYT, сеть контактов Эпштейна в технологической индустрии предоставила ему доступ к перспективным стартапам, несмотря на его скандальную репутацию. Он был связан в разное время с сооснователем Coinbase Фредом Эрсамом, инвесторами Броком Пирсом и Джейсоном Калаканисом.

В материале отмечается, что к моменту своего ареста в 2019 году состояние Эпштейна, сформированное в том числе за счет технологических инвестиций, превышало $600 млн.

30 января 2026 года Министерство юстиции США завершило публикацию свыше 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков из досье Эпштейна, уличенного в сексуальных преступлениях, включая педофилию. В них фигурируют десятки имен членов королевских семей, известных государственных деятелей, бизнесменов, дипломатов, ученых из разных стран. В число знакомых Эпштейна входили в том числе 42-й президент США Билл Клинтон и действующий глава американской администрации Дональд Трамп. Обнародования полного досье Эпштейна требовал принятый в ноябре 2025 года Конгрессом закон, который был подписан Трампом. Уголовное преследование Эпштейна в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.