Компании в США бьют рекорды "Великой рецессии" по темпам сокращений сотрудников

Американские компании объявили в январе о самой крупной волне увольнений своих сотрудников с момента пика "Великой рецессии" 2009 года. За один только прошлый месяц было объявлено о более чем 100 тысячах сокращений рабочих мест, пишет Bloomberg.

Агентство ссылается на отчет компании Challenger, Gray & Christmas, занимающейся помощью в трудоустройстве уволенных сотрудников. Согласно документу, американские частные фирмы объявили о сокращении 108 435 рабочих мест, что на 118 процентов больше, чем годом ранее. Кроме того, на 13 процентов снизились темпы найма нового персонала до самых низких показателей с 2009 года.

"Как правило, в первом квартале мы наблюдаем большое количество сокращений рабочих мест, но это самый высокий показатель за январь", - приводит Bloomberg слова директора по доходам Challenger, Gray & Christmas Энди Челленджера.

Он подчеркнул, что большая часть планов по сокращению персонала была сверстана еще в конце 2025 года. По его мнению, это означает, что работодатели не слишком оптимистично оценивают перспективы на этот год.

Главными причинами увольнений стали потеря контрактов, ухудшение экономических условий и реструктуризация компаний.

Отмечается, что почти половина сокращений рабочих мест, объявленных в январе, пришлась на три компании: Amazon, UPC и производителя химической продукции Dow. При этом одна только UPC объявила о намерениях уволить порядка 30 тысяч сотрудников.

Bloomberg напоминает, что накануне представители ФРС США говорили о "некоторых признаках стабилизации" уровня безработицы в стране.